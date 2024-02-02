الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب كيان وهمى للنصب على المواطنين بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، القبض على صاحب كيان وهمى للنصب على المواطنين فى كرداسة بحوزته 33 كارنيهًا مزورًا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة؛ بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال قيامه بإدارة كيان وهمى ونشر صور كارنيهات منسوبة لذلك الكيان على مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم بالعديد من الجهات والهيئات- على خلاف الحقيقة- بقصد تحقيق الاستفادة المادية والاجتماعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزته (33 كارنيه "مزورة" باسمه وأشخاص آخرين بصفات منتحلة منسوب صدورها لجهات وكيانات وهمية- مجموعة من الشهادات والعقود "مزورة وخالية البيانات" منسوبة لجامعات أجنبية ومصرية وجهات وكيانات مختلفة– 2 أكلاشيه- مجموعة من الكروت الشخصية- طبنجة صوت- 4 هواتف محمولة- 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته– "جهاز "هارد ديسك– طابعة حاسب آلى- وحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" تستخدم فى عملية التزوير").

وبفحص الأجهزة المضبوط فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام صاحب كيان وهمى 33 كارنيه مزورة كرداسة معلومات وتحريات جرائم الأموال العامة

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