الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة في الإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة وإحداث إصابتها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/1/2024 تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجروح قطعية باليد بتضررها من (أحد الأشخاص، نجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى) بتحريض آخر للاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب "مخصصة في المأكولات".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل فيلا "مستأجرة" كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للاعتداء على المجني عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية ملابسات ملابسات مواقع التواصل الاجتماعي سيدة شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ربة منزل فيلا

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