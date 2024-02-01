الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل يروج أسلحة نارية غير مرخصة في حملة أمنية بالدقهلية

متهم
متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطل لقيامه بالاتجار غير المشروع فى الأسلحة النارية في الدقهلية، وذلك فى إطار جهود  أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

 نتائج تحريات قطاع الأمن العام

وأكدت  معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام عاطل "له معلومات جنائية"- مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، بالإتجار فى الأسلحة النارية "بدون ترخيص" واتخاذه من دائرة مركز منية النصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته “بندقية آلية، بندقية خرطوش، 5 فرد محلى وعدد من الطلقات- دراجة نارية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

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