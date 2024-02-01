ضبط 120 قطعة سلاح في حملات أمنية بـ3 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 277 قضية مخدرات، و120 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 85314 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان - دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 43 قضية سلاح ناري، وضُبط خلالها 14 بندقية آلية - 20 بندقية خرطوش - 29 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 43 متهمًا "لـ 38 منهم معلومات جنائية".