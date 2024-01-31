ضبط تاجر بحوزته 231 طن سكر بقصد حجبها عن التداول في المنيا

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، من ضبط تاجر سلع غذائية ويمتلك عدة محلات ومخازن "له معلومات جنائية" لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن المُشار إليه على: (231.64 طن سكر حر - 67.306 طن مكرونة - 100.273 كرتونة جبن متنوعة – 53.900 طن أرز – 53.544 طن زيت – 3.500 طن دقيق – 128.12 طن سمن – 1.740 طن ألبان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.