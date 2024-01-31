انتهاء مواعيد الزيارة.. ضبط مدير بنك ضرب طبيبًا بمستشفى المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مدير بنك اعتدى على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية العام بالضرب بعد مشادة بينهما لرفضه دخول زوجة الأول لزيارة والدتها.

تبلغ لقسم شرطة المطرية من مستشفي المطرية العام يفيد ضبط شخص، 38 سنة، مدير إدارة في بنك شهير؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال إحداث إصابته بنزيف بالمخ وخلع بالكتف، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم والطبيب لمنعها من زيارة والدتها لانتهاء مواعيد الزيارة.

تم اقتياد المتهم وزوجته إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.