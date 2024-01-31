الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تشرف على إصلاح ماسورة مياه بمحيط سور مجرى العيون

اصلاح كسر مفاجئ بسور
اصلاح كسر مفاجئ بسور مجرى العيون

واصلت أجهزة المنطقة الجنوبية جهودها في مواجهة أيه طوارئ أو أخطار والحد من الآثار الناتجة عنها بالتحرك الفوري لمواجهة أي أزمة أو خطر للحفاظ على أرواح المواطنين وتسيير الحركة المرورية طبقًا لتعليمات اللواء ومحافظ القاهرة.  

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، من موقع الأعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه العكره قطر  ٤٠٠ مم خلف سور مجرى العيون بنطاق حي مصر القديمة، وبحضور اللواء أيمن السعيد رئيس الحي والاستاذ جمال حسين مدير المتابعه الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة التنفيذية والمعنية بأعمال الإصلاح.

الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الانتهاء من اعمال الاصلاح

 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فور رصد حدوث الكسر بخط المياه، تم الدفع بفرق الصيانة اللازمة لسرعه الانتهاء من أعمال الإصلاح وتم نشر عدد من سيارات شفط المياه لإزالة كافة التراكمات والمساهمة في تسهيل حركة المواطنين ووسائل النقل والسيارات.

وشددت المهندسة جيهان عبدالمنعم على بذل الجهود للانتهاء من أعمال الاصلاح بصورة فورية وسريعة وتكاتف الجهود لإزالة كافة آثار تراكمات المياه ورفع الكفاءة اللازمة لأماكن التصليح والطرق، وتجفيف محيط موقع الكسر من أي تجمعات للمياه وتمهيد الطريق لعدم إعاقه الحركة.

وكان أقامت محافظة القاهرة حفل تجهيز ٤٠٠ عروسة بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى بمركز شباب القاهرة الجديدة  .
 

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المجتمع المدني باعتباره أحد الدعائم الرئيسية الشريكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
 

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة في دور المجتمع المدني وزخمًا كبيرًا في حجم برامجه ومبادراته التنموية والمجتمعية الفعالة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين على نحو ملموس، مشيرًا إلى أن  محافظة القاهرة تسعى جاهدة بالمشاركة مع كافة الجهات المعنية لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 بالتعاون مع شركاء النجاح فى المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال سعيًا لتحسين جودة حياة المواطنين في الجمهورية الجديدة.
 

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا المشروع الخيري التطوعي لا يسهم فقط في إدخال السرور والبهجة على 400 فتاة من خلال تقديم التجهيزات اللازمة، بما يحقق قيم التكافل المجتمعي، بل إنه قد أصبح ظاهرة ناجحة تنمو وتتسع لتشمل فئات جديدة أولى بالرعاية مثمنًا جهود رجل الأعمال الكويتى محمد الكندري لرعايته الحدث للعام الثانى على التوالى من خلال جمعية "حنان الدنيا" التى ترأسها هالة الخولي ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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سور مجرى العيون اصلاح كسر مفاجئ المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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