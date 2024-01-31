الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ذهب وعملات.. القبض على 3 متهمين بسرقة الشقق بأكتوبر

القبض على متهمين
القبض على متهمين

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل ومالكين محلات متورطين في سرقة الشقق السكنية في أكتوبر.

وتبين أنه تم ضبط متورط في سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر ، وعقب ضبطه أرشد عن المسروقات لدى عملائه سيىء النية أمكن ضبطهم عاطل، مالك محل هواتف محمولة "يحمل جنسية إحدى الدول" - مالك محل عطارة "يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم «كمية من المصوغات الذهبية – جهاز أى باد – مبالغ مالية "عملات أجنبية».

بإستدعاء الشاكية تعرفت على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الجيزة مالك محل هواتف محمولة شقة سكنية

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