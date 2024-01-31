بحوزتهم مليون دولار.. ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجارغير المشروع بـ"النقد الأجنبى"

كشفت أجهزة الأمن عن ضبط 3 أشخاص يقومان بالاتجارغير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجارغير المشروع بـ النقد الأجنبى والمضاربة بأسعارالعملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم ضبطهما وبحوزتهما “1،088،142دولار أمريكى – 37،870 يورو - 1،550 جنيه إسترلينى - 7،751،000 جنيه مصرى” حال قيامهما بإستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4،230،750 جنيه مصرى).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للإتجارغير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.