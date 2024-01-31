القبض على تاجر بتهمة احتكار 30 طن سلع تموينية فى حلوان

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص.

أكدت تحريات شرطة التموين والتجارة قيام مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة المواد الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية بدون مستندات تدل على مصدرها بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «11600 طن مكرونة - 9465 طن مسلى – 9912 طن زيت طعام» جميعها بدون مستندات تدل على مصدرها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.