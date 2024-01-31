حصاد جامعة حلوان.. توقيع بروتوكولات تعاون مع النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمؤسسة الصديقية

عقد مجلس جامعة حلوان اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الجامعة الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، كما قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

كما بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ورجالها البواسل وذكرى 25 يناير.

هذا وقد افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وشهد وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة يو إف سي (UFC) جيم مصر للرياضة، بهدف التعاون في الأنشطة الرياضية بنادي جامعة حلوان وفروعه، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة الشركة.

كما شهد وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة على هامش افتتاح نادي جامعة حلوان، توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة CMDS لإدارة المجتمعات وتطوير الخدمات، لإنشاء ملعب اللياقة البدنية CrossFit في نادي جامعة حلوان بالفرع الرئيسي أو أي فرع من فروع النادي، ووقع بروتوكول التعاون الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس أحمد علي مرغني رئيس مجلس إدارة الشركة.

وايضا شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على حصول نادي جامعة حلوان على إهداء حلقة ملاكمة بجميع مشتملاتها من رجل الأعمال نجيب العيسوي، بهدف استكمال مسيرة الدعم الرياضي بالنادي.

وشاهد وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة عدة مباريات في الملاكمة وكرة السلة بين الطلاب، خلال افتتاح نادي جامعة حلوان وأعربوا عن سعادتهما بمهارات اللاعبين والروح الرياضية التي أظهرها اللاعبون خلال أحداث هذه المباريات.

وقد شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وفى إطار حرص الجامعة بتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة، وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

كما وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية.

ووقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين، ويركز بروتوكول التعاون على المشاريع البحثية المشتركة وتبادل الأساتذة والخبراء والمتدربين، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة، كما يتضمن إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسستين لوضع الخطط والبرامج التنفيذية.

وفى إطار حرص جامعة حلوان بالطلاب والخدمات الطلابية، افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معرضًا لعرض مشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وذلك على هامش ختام مسابقة نوار للرسم التي نظمتها الجامعة بهدف تقريب المسافة بين المحتوى النظرى والتطبيق على أرض الواقع.

وفى إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها، أعلنت الجامعة برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة ألف جنيه لجميع العاملين بالجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسى الاول 2023-2024.

وحرصا من جامعة حلوان على الأنشطة الطلابية بكافة السبل، أعلن الدكتور قنديل بمضاعفة قيمة الجوائز المالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة مسرح المنوعات لكليات الجامعة، وذلك تشجيعا للطلاب على المشاركة والإبداع، وذلك خلال إعلان نتائج المسابقة التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بجولة تفقدية لعدد من كليات الجامعة لمتابعة سير الامتحانات، حيث زار كلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية الفنون الجميلة، وخلال الجولة التقى الدكتور قنديل بعدد من طلاب الكليات الذين يؤدون امتحانات نصف العام، حيث اطمأن على سير الامتحانات وتفقد أماكن إجراء الامتحانات، وأكد على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.



وفى إطار إهتمام الجامعة وحرصها على النهوض بالبحث العلمى نظمت جامعة حلوان ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية وطرق التقدم لها وذلك لشباب الباحثين واعضاء هيئة التدريس بكليات خارج الحرم الجامعي، وتشرفت كلية الفنون التطبيقية باستضافة الندوة، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الجامعة والتخطيط لزيادة مواردها وبناء على توجيهات مجلس الجامعة.

وشهدت القاعة الكبرى بفندق كلية السياحة والفنادق انطلاق فعاليات احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق، الذي نظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

كما أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان خلال افتتاحه ندوة التعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية، على دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات مجتمعية حقيقية. كما حث الدكتور قنديل أساتذة الجامعة وطلاب الدراسات العليا على الاستفادة من هذه الندوات لتبادل الأفكار وطرح مقترحات لمشروعات بحثية تنموية مشتركة بين عدة كليات.

كما وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والمقترح من الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات.

ونظمت وكالة خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية، بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي لذوي الهمم، وتهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات صناعة التوظيفات النسجية وتطبيقاتها المختلفة، بما يسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والفنية في هذا المجال.

وشارك كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعه حلوان عن نتيجة مسابقة المعرض الكشفي الفنى لجوالة كليات جامعة حلوان، وهدفت المسابقة إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لدى طلاب نشاط الجوالة وتبادل المهارات والخبرات وبث روح التعاون وتوطيد أواصر الصداقة.

كما بدأت جامعة حلوان تجهيزات مسابقة العباقرة على مستوى كليات الجامعة، والتى تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وجاءت هذه الاجتماعات بهدف تحديد وتنسيق آليات المسابقة وإجراءاتها للتحضير لتنفيذها على مستوى جميع كليات الجامعة في بداية الفصل الدراسي الثاني.

هذا ونظمت كلية التربية الفنية المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية وكان المعرض يحمل عنوان ( حكايات ما وراء الحدود)، وقد تنوعت الأعمال الفنية في مجال التصوير والخرف.

وقد أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024، ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة.

كما أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر فبراير ٢٠٢٤ ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بها بما ينعكس بدوره على أداء العملية التعليمية.

وأعلنت وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن تنظيمها لعدد من الدورات التدريبية الموجهة لطلاب الجامعة بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، بحيث يتضمن برنامج التدريب على ( تدريب المدربين.. وإدارة الموارد البشرية)

وناقش طلاب المستوى الرابع ببرنامج الجيوماتكس بآداب حلوان مشروع تخرج (كارتوجرافي) لإعداد أطلس خرائطى باستخدام التقنيات والبرامج الحديثة لمحافظات الدلتا المصرية، وقام الطلاب بإعداد دراسة علمية وإنتاج أطلس متميز عن محافظات الدلتا المصرية.

كما شهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.

كما تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 وذلك تحت عنوان: تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024.