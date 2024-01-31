الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يستقبل سفير دولة تشاد في القاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السفير تشوناي إليمي حسن سفير دولة تشاد في القاهرة، والدكتور فضل آدم الممثل التجاري بالسفارة والدكتور نبيل نصر المنسق الثقافي بالسفارة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم  والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، الدكتور رشا الرفاعي عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب شؤون الوافدين.

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رئيس جامعة حلوان يجتمع بمديرى العموم وأمناء الكليات لمتابعة سير العمل


واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان والجامعات في تشاد في مجال الطلاب الوافدين والدراسات العليا، وقد تمت مناقشة اوضاع الطلاب التشاديين في الجامعة، كذلك تم بحث إمكانية إرسال قوافل طبية من الجامعة إلى جمهورية تشاد.


وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلون  أن جامعة حلوان حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لأبنائها الطلاب الوافدين، ويأتى ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة حلوان والتي تقضي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.و

وفي سياق آخر اجتمع  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة التوجه إلى التحول الرقمى بشكل كامل لما له من مميزات فى توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ ومواكبة للتطور التكنولوجى، وعلى اثره قامت الجامعة فى تحصيل المصروفات من الطلاب من خلال التعاون مع شركة "إي فاينانس ".و

جامعة حلوان التحول الرقمي للتطور التكنولوجى رئيس جامعة حلوان الطلاب الوافدين جمهورية تشاد الدراسات العليا سفير دولة تشاد

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