الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يجتمع بمديرى العموم وأمناء الكليات لمتابعة سير العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اجتمع  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة التوجه إلى التحول الرقمى بشكل كامل لما له من مميزات فى توفير الوقت والجهد وتقليل نسبة الخطأ ومواكبة للتطور التكنولوجى، وعلى اثره قامت الجامعة فى تحصيل المصروفات من الطلاب من خلال التعاون مع شركة "إي فاينانس ".

كما أشار الدكتور قنديل إلى أهمية اختيار الكفاءات وتوظيفها بما يتناسب مع احتياجات العمل مع تحقيق العدالة فى التوزيع واتباع سياسة الثواب والعقاب، مؤكدًا سيادته حرص الجامعة على تقديم كل الدعم لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة من خلال تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، حتى ينعكس ذلك على بيئة العمل ويساعد فى زيادة الإنتاج بأرقام حقيقية.

وأضاف انه تم عقد اتفاق مع عدد من الشركات لعمل منافذ بيع للسلع الغذائية واللحوم والدواجن مثل شركة امان والتعاون للمنظفات.

txt

رئيس جامعة حلوان: تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمى العام الماضي

txt

رئيس جامعة حلوان: دعم المشروعات البحثية التطبيقية المستهدفة لحل مشكلات المجتمع

وحث رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة ترشيد الاستهلاك لجميع موارد الجامعة من ورق وأحبار وغيرها، كما شدد  بان الطالب الجامعة هو  اهتمام الجامعة لذا وجب تقديم خدمة له بشكل يليق بالجامعة من خلال تلبيه كل متطلباته وتيسير اى عوائق أمامه.
وأكد رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان لعقد هذه الاجتماعات بشكل دورى  للاستماع لجميع المشاكل والشكاوى والعمل على تجنبها وحلها وكذلك المقترحات وهو ما يؤثر على جودة العملية التعليمية والإدارية والمالية.

ومن جانبه اوضح الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية من خلال الاهتمام بمتابعة كل الإدارات خطط رعاية الشباب والعمل على تنفيذها بشكل متكامل.

وأثنى الأستاذ هشام رفعت فى كلمته على المجهود الرائع الذى يقوم به العاملون مطالبا بمزيد من الجهد والمثابرة لمواصلة التقدم.
وقام بتوجيه عدد من المقترحات لتحسين سير العمل مثل الاهتمام بالنظافة والصيانة والمحافظة عليها بشكل دورى للاستفادة من الرواكد سواء من خلال تكهين الأجهزة الغير صالحة او إعادة تدويرها للاستفادة منها مرة أخرى.
كما أوضح انه تم إعادة فتح المطابخ في جميع الكليات لعمل وجبات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بسعر رمزى، وتم التنسيق بين أمناء الكليات ومديرى العموم تيسيرا للعمل والاهتمام بعامل الوقت لرفع كفاءة العملية الإدارية.

وتم ايضا مناقشة ضرورة تحديث البيانات واللوائح بشكل دورى وسرعة عرض النتيجة قبل بداية الفصل الدراسى الثانى تسهيلا على الطلاب،وضرورة الاهتمام بشكل كبير بالموارد البشرية والعمل على تحقيق كافة سبل الراحة مثل إزالة كل العوائق والمشكلات مثل متابعة خدمة التأمين الصحى الجديد والاهتمام بالدورات التدريبية المختلفة.

 

جامعة حلوان الجامعة التحول الرقمي تطور التكنولوجى لتحسين الأجور للعاملين منافذ بيع للسلع الغذائية

الأكثر قراءة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس