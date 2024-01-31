الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط موظفي شركة تسوق إلكتروني استولوا على ميلوني جنيه بالقاهرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية عن تفاصيل ضبط موظفي شركة تسوق إلكتروني استولوا على ميلوني جنيه.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي إحدى شركات التسوق الإلكتروني، بتضررهم من تعرّض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة واستخدامها فى مشتريات ثم الادعاء بعدم استلامها وقد بلغت قيمة التعويضات النقدية التي تحملتها الشركة حوالي 2 مليون جنيه حصل عليها مستخدمي تلك الحسابات دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد الأشخاص من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية.

وعثر بحوزته على مبلغ مالي، 7 هواتف محمولة، وبفحص إحداها فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

التسوق الالكتروني المواقع الإلكترونية للشركة جرائم الأموال العامة الشرقية منيا القمح

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