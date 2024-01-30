الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تواصل جهودها لمكافحة الاتجارغير المشروع فى النقد الأجنبى

قوات الامن
قوات الامن

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حملاته لمكافحة جرائم الاتجارغير المشروع في النقد الأجنبي.

وأسفرت الحملات  خلال 24 ساعة عن ضبط 28 قضية بإجمالى 38 متهمًا، وبحوزتهم "179354 دولارًا أمريكيًا - 10971 يورو - 45336  ريالًا سعوديًا - 620 جنيهًا إسترلينيًا 146 دينارًا كويتيًا- 2438 دينارًا ليبيًا - 285  درهمًا إماراتيًا - 150 روبل روسيًا –-1000 ون كورى".  

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام الاموال العامة درهم اماراتي روبل روسى دولار أمريكي

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