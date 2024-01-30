الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي.


كانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط شخصين بالقاهرة؛ لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين.

النقد الأجنبي حبس قاضي المعارضات محكمة مدينة نصر امن القاهرة

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