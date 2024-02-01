الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

دولار ويورو وإسترليني.. ضبط 31 قضية "اتجار عملة" خلال 24 ساعة

اتجار عملة
اتجار عملة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 31 قضية بقيمة مالية 15 مليون جنيه مصري، 389 ألف دولار أمريكي، 55 ألف يورو، 1500 جنيه إسترليني، 8300 ريال سعودي.

جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

جرائم الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي المضاربة أسعار العملات

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