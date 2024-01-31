ضبط المتهم بالتعدى على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لقيامه بالتعدى بالضرب على طبيب بقسم الإستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية وإحداث إصابته.

وتراجع الواقعة لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور.. لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب إنتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.