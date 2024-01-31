الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بالتعدى على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لقيامه بالتعدى بالضرب على طبيب بقسم الإستقبال بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية وإحداث إصابته.

وتراجع الواقعة لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو فى حقه والطبيب المذكور.. لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب إنتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

امن القاهرة مدينة نصر أول طبيب المطرية الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

انتهاء مواعيد الزيارة.. ضبط مدير بنك ضرب طبيبًا بمستشفى المطرية

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين