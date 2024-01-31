الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مدير مخزن بحوزته 46 طن أعلاف حيوانية بالإسكندرية

ضبط مسئول مخزن
ضبط مسئول مخزن

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتجارة الأعلاف الحيوانية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن الأسواق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وباستهداف المخزن المُشار إليه، عثر بداخله على (64 طن أعلاف حيوانية مختلفة الأنواع معبأة داخل شكائر بدون مستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

النيابة العامة وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق حجب السلع السلع الغذائية شرطة التموين

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