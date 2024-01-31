الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تنجح في ضبط 250 طن سلع تموينية بالمنيا

ضبط سكر
ضبط سكر

تمكن قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تاجر سلع غذائية، يمتلك محلات ومخازن ويحتكر السلع، وتبين تخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة المنيا، بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.


عثرت قوات الأمن بداخل المخزن المشار إليه على “231.64 طن سكر حر، 67.306 طن مكرونة، 100.273 كرتونة جبن متنوعة، 53.900 طن أرز، 53.544 طن زيت، 3.500 طن دقيق، 128،12 طن سمن، 1.740 طن ألبان”، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية قطاع الأمن العام ن السلع الغذائية الإجراءات القانونية

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