الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توجه ضربات موجعة لمحتكرى السلع

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمينة بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المحتكرين من التجار.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من القضايا والضبطيات أبرزها: ضبط قرابة ٢٣٢ طن سكر وأكثر من ٦٧ طن مكرونة و٥٤ طن أرز و٥٣.٥ طن زيت طعام، و١٢٨ طن سمن، حجبها تاجر سلع غذائية بالمنيا عن التداول بالأسواق، كما تم ضبط ٣١ طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالقاهرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط ٦٤ طن أعلاف حيوانية داخل مخزن دون ترخيص بالإسكندرية، وضبط ١٠ آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن بالقليوبية، بقصد حجبها عن التداول بالأسواق. 

الأجهزة الأمينة حملات أمنية تجار تجار الزيت القبض على تجار سكر

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