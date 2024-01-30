استجابة لما نشرته "الدستور".. "الداخلية" تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب وسط الزراعات بسوهاج

استجابت وزارة الداخلية لما سـبـق نشره في جريدة الدستور بتاريخ 23 يناير 2024، متضمنًا خبرًا تحت عنوان “غموض حول جثة شاب وسط الزراعات في سوهاج”.

وكشفت وزارة الداخلية ردا على ما نشرته “الدستور” أنه بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى عامل وطالب – مصاب برش خرطوش، بسبب خلافات الجيرة تبادلا خلالها إطلاق أعيرة نارية مما نتج عن وفاة الأول، وإصابة الثاني الذي تم ضبطه، و(بندقيتين خرطوش المستخدمتين في الواقعة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حاليه.

وأشارت وزارة الداخلية في بيانها إلى أن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدا في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.