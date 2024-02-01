الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1601 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع 50 سيارة ودراجة نارية مُهملة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

حررت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 1601 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية بعد قرار وزارة الداخلية تفعيل العقوبات  المقررة قانونًا.

كما رفعت أجهزة الأمن، 560 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وضبط 50 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة. 

يذكر أن العقوبات تشمل الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وفرض غرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين وسحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

اجهزة الامن الملصق الالكتروني سيارة دراجة نارية قائدي الدراجات النارية

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