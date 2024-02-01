الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ31 مليون جنيه بحوزة عناصر شديدة الخطورة

المتهمين
المتهمين

نجحت  الأجهزة الأمنية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، قدرت قيمتها المالية بحوالي 31 مليون جنيه. 

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بشن حملات مكثفة بنطاق مديريات أمن الإسماعيلية ومطروح وسوهاج، استهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 عنصرًا إجراميًا بالإسماعيلية وبحوزتهم 250 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، 100 كيلوجرام لمخدر الحشيش، 5 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، 10 كيلوجرامات لمخدر الأيس "الشابو"، 2 كيلوجرام لمخدر الأفيون، 1000 قرص لعقار التامول المخدر، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، 2 طبنجة، وعدد من الخزائن والطلقات مختلفة الأعيرة، وسيارات ودراجات نارية تستخدم فى الترويج لنشاطهم الإجرامي.

 كما تم ضبط عنصرين إجراميين بمطروح وبحوزتهما 60 ألف قرص مخدر، 12,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش.

وفي سوهاج، تم ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما 4 كيلوجرامات لمخدر الآيس "الشابو"– 1,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش– بندقية آلية– طبنجة– 4 خزائن– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالي 31 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استكمالًا لنجاحات  أجهزة وزارة الداخلية فى دحر الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظًا على النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، وفى ضربة أمنية حاسمة لمتجرى ومروجى المواد المخدرة. 

المتهمين
المتهمين
المتهمين
المتهمين
المتهمين
المتهمين
الأجهزة الأمنية المواد المخدرة 31 مليون جنيه شديدة الخطورة أجهزة وزارة الداخلية

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