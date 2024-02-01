الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كمية من "الهيروين" و"الآيس" فى حملات أمنية بالقاهرة

الهيروين
الهيروين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الآيس- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، بحوزته كمية من مخدري "الهيدرو، الحشيش"- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وأسفرت الجهود عن ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهما كيلوجرام لمخدر الهيروين- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، بحوزته (5.35 كيلوجرام لمخدر الاستروكس- كيلوجرام لمخدر الآيس- كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش"- مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة.

اتخذت الإجراءات القانونية، وتم تحويلهم للنيابة العامة.

عاطل الأجهزة الأمنية قسم شرطة حلوان مخدر الأيس سلاح أبيض المواد المخدرة معلومات جنائية

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