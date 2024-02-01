ضبط كمية من "الهيروين" و"الآيس" فى حملات أمنية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزته كيلوجرام لمخدر الآيس- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، بحوزته كمية من مخدري "الهيدرو، الحشيش"- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة".

وأسفرت الجهود عن ضبط سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبحوزتهما كيلوجرام لمخدر الهيروين- كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة"، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، بحوزته (5.35 كيلوجرام لمخدر الاستروكس- كيلوجرام لمخدر الآيس- كمية من مخدرى "الهيروين، الحشيش"- مجموعة من أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة.

اتخذت الإجراءات القانونية، وتم تحويلهم للنيابة العامة.