الأمن العام يضبط 67 قطعة سلاح ناري ومخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط)، حملات بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط (43) قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية- 20 بندقية خرطوش - 29 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (43 متهما "لـ 38 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 12 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 2،720 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،610 كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدرى "الهيروين، الأفيون" بحوزة 14 متهما "لـ 12 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 585 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم8،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7،500 كيلوجرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو").. بحوزة 6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" وضبط 3 فرد محلى وعدد من الطلقات وتنفيذ عدد 825)

وفى مديرية أمن دمياط ؛ تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 7،900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو – 5،500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.