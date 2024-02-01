ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عناصر تشكيل عصابي بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عدد 5 سبائك ذهبية وزنت نصف كيلو جرام- مبالغ مالية قرابة "157 ألف دولار أمريكي –20 ألف يورو – 1300 دينار كويتي- 7 آلاف ريال سعودي- مليون جنيه مصري".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد وتكثيف الجهود لرصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.