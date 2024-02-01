بطاطين وأجهزة كهربائية.. "الداخلية" توزع مساعدات على أسر نزلاء مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو

أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو لعدد من النزلاء وأسرهم تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية جهاز عروسين "أجهزة كهربائية"– بطاطين – مواد غذائية.

ولاقت تلك المبادرة استحسانا ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كافة الدعم لهم بما يساهم فى إعادة إندماجهم فى المجتمع عقب إنقضاء مدة العقوبة وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقدم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 72.