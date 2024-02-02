الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف غموض وفاة شابة عمرها 25 عامًا داخل شقتها بالشروق

وفاة شابة
وفاة شابة

كشفت تحريات  مباحث القاهرة عن تفاصيل وفاة فتاة عشرينية داخل شقتها بمدينة الشروق بالقاهرة.

وتبين أن الوفاة نتيجة الاختناق بسبب تسرب غاز طبيعي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عشرينية في ظروف غامضة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثتي "رزان ع"، 25 عامًا، ترتدي ملابسها كاملة، أودعت الشرطة ثلاجة الموتى مستشفى الشروق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

تحريات مباحث القاهرة مدينة الشروق الاختناق توجد شبهة جنائية مأمور قسم شرطة الشروق شرطة النجدة

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