كشف لغز العثور على جثة شاب فى شقته بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن لغز العثور على جثة شاب داخل شقة بمنطقة قصر النيل غرب القاهرة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود بلاغ لقسم قصر النيل من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة القسم. على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

تبين من المعاينة أن الجثة لشاب يدعى "عادل.س" عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وجرى نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.