التحريات تكشف لغز مقتل عجوز فى 15 مايو

كشفت تحريات مباحث القاهرة غموض لغز مقتل سيدة عجوز مهشمة الرأس في منطقة 15 مايو بالقاهرة، حيث تبين أن المجني عليها كانت تفض مشاجرة بين سيدتين من جيرانها، فتحول الشجار معها، وتلقت ضربة على رأسها أردتها قتيلة، نظرًا لحالتها المرضية.

وأضافت تحريات مباحث القاهرة بعد القبض على السيدة المتهمة بقتل العجوز: «أنكرت المتهمة أنها قامت بالتعدي عليها وقالت: (مضربتهاش.. هي وقعت لوحدها)».

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إدارة شرطة النجدة، باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيلة مهشمة الرأس نتيجة مشاجرة نشبت بين «حسنية يوسف» في الخمسينيات من العمر، وجارتها، حيث اعتدت خلالها الأخيرة عليها بالضرب على رأس المجني عليها فأردتها قتيلة نظرًا لحالتها المرضية.