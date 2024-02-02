الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 105 آلاف لتر مواد بترولية قبل الاتجار بها في السوق السوداء

مواد بترولية
مواد بترولية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائنة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، لتجميعه كميات من المواد البترولية بلغت 105284 لتر مواد بترولية للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليًا على الدعم المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم  التموينية والعمل على حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

أجهزة وزارة الداخلية الجرائم التموينية حجب السلع شرطة التموين والتجارة

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