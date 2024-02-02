الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جثة فى زراعات الصحراء الغربية.. وجهود أمنية لكشف الملابسات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تكثف  الأجهزة الأمنية في المنيا، جهودها لكشف ملابسات  العثور على جثة عامل، مصابة بطعنات في البطن بإحدى الزراعات بالصحراء الغربية، غرب قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على أفراد مشتبه في ارتكابهم الواقعة، بعد أن كشفت التحريات الأولية، عن وجود مشكلات بين المجني عليه وآخرين من أبناء المنطقة.

وقرر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابيات شمال المنيا، التصريح بدفن جثة المجني علية عقب الانتهاء من تشريح الجثة، بمشرحة مستشفى المنيا العام، وتسليمها لذويها عقب التعرف عليها.

وتواصل النيابة العامة بمركز العدوة، تحقيقات موسعة في الحادث، وسماع أقوال أهلية المجني عليه، وتحديد مدى وجود خلافات ومشكلات بينه وآخرين.

البداية بتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة مصابة بطعنات، بالصحراء الغربية، غرب مركز العدوه.

انتقل فريق من البحث الجنائي، برئاسة العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، واللواء شرف عبدالمالك، حكمدار شمال المنيا، إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة "م – ش"، عامل زراعة، بالقرية السادسة، غرب قرية الشيخ مسعود، بمركز العدوة، مصابة بطلعنات بآلة حادة "سكينة" بالبطن وباقي الجسم.

تم التحفظ على جثة المجني عليه، وإخطار النيابة العامة التي عاينت الجثة، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية عامل طعنات في البطن الزراعات بالصحراء الغربية

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