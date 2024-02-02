ضبط 26 قضية عملات محلية وأجنبية بـ14.5 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 26 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة مالية تُقدَّر بـ14.5 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.