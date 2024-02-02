واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (4 أطنان أرز – 220 طن سكر – 15.5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41.5 طن "مواد غذائية متنوعة"- 288 طن أعلاف "حيوانية – مبيدات زراعية" – 2806 لترات زيت طعام – 6.5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوات سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية لرفع أسعارها.