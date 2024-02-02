الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

سلع تموينية
سلع تموينية

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1316 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (4 أطنان أرز – 220 طن سكر – 15.5 طن دقيق بلدى مدعم – 15 طن دقيق أبيض – 41.5 طن "مواد غذائية متنوعة"- 288 طن أعلاف "حيوانية – مبيدات زراعية" – 2806  لترات زيت طعام – 6.5 طن أسمدة زراعية مدعمة – 85907 عبوات سجائر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية لرفع أسعارها.

أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة الأسواق والتصدى حجب السلع السلع الغذائية

مواد متعلقة

كشف لغز العثور على جثة شاب فى شقته بالقاهرة

التحريات تكشف لغز مقتل عجوز فى 15 مايو

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة فى الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

تحرير 198 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق

بطاطين وأجهزة كهربائية.. "الداخلية" توزع مساعدات على أسر نزلاء مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو

الأمن العام يضبط 67 قطعة سلاح ناري ومخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

مداهمة 3 مصانع ومنافذ تصنيع أعلاف حيوانية غير مرخصة بالبحيرة والشرقية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

كشف لغز العثور على جثة شاب فى شقته بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

مصرع وإصابة 6 إثر تصادم 5 سيارات بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خبراء الاقتصاد

القاهرة تتحدى.. بالكتاب !

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟