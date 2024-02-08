ضبط متهم بسرقة السيارات في مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مالك مخزن له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لسرقته سيارة حال توقفها أمام أحد العقارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما اعترف بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بالإشتراك مع عاطل، وعاملين تم ضبطهم.

وباستهداف المخزن المُشار إليه عُِثرَ بداخله على السيارة المُبلغ بسرقتها وسيارة دون لوحات معدنية المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وسيارة وعدد من اللوحات المعدنية و4 شورت بلوك لعدد من السيارات و6 كنترول سيارة و13 إستيكر مُدون عليه أرقام شاسيه وكمية من أجزاء السيارات و3 رخص تسيير.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.