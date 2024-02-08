"الداخلية" تكشف تفاصيل وفاة شخص داخل محل أسماك فى سوهاج

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة حدوث مشاجرة، ووفاة شخص ومصابين بسوهاج، وضبطت طرفيها.

وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابين، بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 3 صيادين أحدهم توفى إثر إصابته بعيار نارى وطرف ثان: مالك محل أسماك، نجله مُصابين بجروح قطعية جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سوهاج على أثر نشوب خلاف بينهم على أولوية بيع الأسماك بدائرة القسم، تطورت إلى حدوث مشاجرة باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء نتج عنها حدوث إصابات ووفاة أحدهم.

وأضافت عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فرد محلى وأسلحة بيضاء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.