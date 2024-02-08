ضبط متهمين بسرقة أجهزة من داخل ورشة أحذية بالموسكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الموسكي؛ لسرقتهما بعض الأجهزة من داخل ورشة أحذية.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المتاجر بأسلوب كسر القفل، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما عاطل أمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.