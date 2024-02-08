مصرع شخص سقط من أعلى الطريق الدائرى بالجيزة

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطريق الدائري بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة شخص بالمكان المشار إليه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع حسين.م، يبلغ من العمر 16 عاما، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أم المصريين، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.