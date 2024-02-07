الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سباك وإصابة نجليه وزوجته وشقيقتها بسبب تسريب الغاز فى الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت منطقة العجمى غرب الإسكندرية، مصرع سباك وإصابة نجليه وزوجته وشقيقتها باختناق، إثر حدوث تسريب للغاز بالشقة سكنهم وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ حدوث تسريب غاز في شقة بالطابق الثالث بالعقار شارع ورشة البلاط، بمنطقة العجمى، دائرة القسم.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة محمود يوسف محمود، 32 سنة، سباك، مسجاة أعلى سرير غرفة النوم، يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بها.

وأسفرت المعاينة عن إصابة كل من زوجته رانيا جمال أحمد باشا، 28 سنة ربة منزل، ونجليه "يوسف" 9 سنوات، و"ياسمين" 7سنوات، وهايدى جمال أحمد باشا، 20 سنة، ربة منزل، شقيقة زوجة المتوفى، مقيمة مركز الباجور محافظة المنوفية، تبين إصابتهم جميعًا بحالة إعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبسؤال صديق المتوفى، قرر أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجة صديقه أخبرته أنه فى حالة إغماء، وعندما حضر استعان بالجيران ووجدهم بالحالة التى كانوا عليها، تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وإخطار غرفة عمليات المحافظة وشركة الغاز، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

مصرع سباك تسريب الغاز الإسكندرية واصابة نجليه وزوجته

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