وفاة سيدة وابنيها بسبب تسريب غاز السخان بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع سيدة وأبنائها إثر استنشاق الغاز بعد تسربه من السخان، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال والد المجني عليهم عن الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة ربة منزل وطفليها في منطقة غيط العنب.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم برفقة سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثامين كل من "ش.إ.م.إ"، 38 سنة، ربة منزل، مسجاة أمام باب الحمام، وطفليها كل من "إ.ع.ع"، 16 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، و"ي. ع. ع"، 13 سنة، طالب بالصف الخامس الابتدائي مسجيين بأرضية صالة الشقة يرتدون كامل ملابسهم.

وبمناظرة الجثث الثلاث، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقل جثامين المتوفين الثلاثة الأم وطفليها إلى مشرحة مستشفى العامرية العام ووضعها تصرف النيابة العامة.

وبسؤال الزوج ويدعى "ع.ع.ع"، 59 سنة، موظف، مقيم بذات العنوان، أكد أنه عقب عودته من العمل والدلوف للشقة محل سكنه تلاحظ له تسرب غاز من سخان المياه الذي ركبه بمطبخ الشقة بمعرفته دون إشراف من شركة الغاز، ما أدى لاختناق المذكورين نتيجة استنشاقهم الغاز المتسرب مما تسبب في وفاتهم ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في وفاتهم جنائيًا، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة للتحقيقات.