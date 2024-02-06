حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاوله غسلها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأموال.

معلومات سرية

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بالإسكندرية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.

محاوله اخفاء الأموال

توصلت التحريات قيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق وشراء مراكب الصيد وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وتأسيس الشركات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.