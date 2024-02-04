الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

10 سنوات لعاطل وشقيقه أصابا شخصًا بعاهة مستديمة بالإسكندرية

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة عاطل وشقيقه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا عما أسند إليهما واألزمتهما بالمصاريف الجنائية بعد اتهامهما بالتسبب في إحداث عاهة مستديمة لشخص بسبب خلافات بينهم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 22833 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، ببلاغ يفيد قيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه "م.ح.ع" بأسلحة بيضاء بدائرة القسم.

خلافات سابقة

وكشفت التحقيقات أنه على إثر خلافات سابقة بين المجني عليه " م.ح.ع" وبين المتهم " ص.غ.ا" عاطل وشقيقه " خ.غ.ا"، وحال سيره بالطريق العام استوقفه المتهمان وقاما بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سكين"، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة تقدر نسبتها بحوالي 35% وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن غيابيا لعاطل وشقيقة بالاسكندرية عاهة مستديمة محكمة جنايات الإسكندرية

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