"طعنة مفك" تقود عاطلًا للسجن المؤبد بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، عما أسند إليه، والزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

بلاغ بقيام عاطل بقتل زوجته

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 18987 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول يفيد بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها، بمفك مما ادي الي وفاتها، داخل الشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

بسبب مشاجرة بينهما

توصلت التحقيقات أنه على إثر ورود بلاغ الي قسم شرطة الرمل أول، بقيام المتهم " ع.ح.ا" عاطل، بالتعدي علي المجني عليها "ح.م.ع" ربة منزل، زوجته مستخدما في ذلك سلاح أبيض "مفك"، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية فيما بينهما، وأمسك المتهم برقبته المجني عليها وحاول خنقها وحال مقاومتها له، استهل سلاح أبيض "مفك" وطعنها، ما أدى إلى وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوجته بسكين عمدا بسبب وجود خلافات بينهما بسبب تعاطيه المخدرات، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد مقتل ربة منزل بالشقة سكنها بدائرة القسم علي يد زوجها.



على الفور انقل ضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها "ر.م.ف" ربة منزل، مسجاة على الأرض ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين أصابتها بعدد 42 طعنة بمختلف أنحاء الجسم.

كشفت التحريات المبدئية، أن زوج المجنى عليها "عامل" وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بسبب تعاطيه المخدرات، وبخاصة مخدر "الأيس" ويوم الحادث وقعت بينهما مشادة، فتوجه على إثرها إلى طبخ الشقة وأستل سكين وقام بتسديدها إليها مما ادي الي اصابتها بعدة طعنات أمام أطفالهما الثلاثة، واضافت التحريات ان المتهم قال لأطفاله "أمكم هى اللى عملت كده" ثم لاذ بالفرار تاركا جثة زوحته غارقة في الدماء.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين ألقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي السكين المستخدم فى الواقعة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.