"المخدرات" تقود بائعًا للسجن المشدد 15 سنة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم صاحب فرش شربات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 16360 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهم م.س.ع، صاحب فرش شربات بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب الانتقال الي مكان تواجد المتهم أبصرت القوة الأمنية المتهم يناول أحد عملائه قرص دوائي مخرجة من علبة سجائر، وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه ولاذا العميل بالفرار.

العثور على المضبوطات



وبتفتيش علبة سجائر بحوزة المتهم، تبين أنها تحتوي علي عدد قرص مخدر للترامادول و10 اقراص لمخدر البنزهيسكول و5 أقراص لمادة الكلونازيبام المخدر.

وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.