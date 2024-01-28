الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حبس عاطل وصاحب مطبعة بتهمة تزوير أختام حكومية في الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل وصاحب مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تحريات الضباط

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، يفيد بورود معلومات سرية بتكوين عاطل "له معلومات جنائية" ومالك ورشة طباعة، مقيمان بالإسكندرية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تصنيع أختام شعار الجمهورية والأكلاشيهات المزورة المنسوبة إلى جهات حكومية مختلفة وبيعها لعملائهما من القائمين بأعمال تزوير المحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

القبض على المتهمين

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على عدد من الأختام لشعار الجمهورية تقرأ بصماتهم لجهات حكومية مختلفة الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأختام والأكلاشيهات المزورة.


وتم تفتيش مسكن أحدهما عثر علي خاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية "مقلد" و5 أكلاشيه لجهات مختلفة ولوح طباعة لإصطناع رخصتى التسيير والقيادة وعدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات "مُقلدة" ومخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات "مُقلدة" وجهاز حاسب آلى بمشتملاته و3 طباعات ألوان وجهاز "سكانر" و2 ماكينة تغليف وتقطيع بالإضافة إلي فلاشة "تحوى على نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس عاطل وصاحب مطبعة لتزوير أختام واكلاشيهات حكومية بالاسكندرية النيابة العامة

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