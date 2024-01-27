قتل زوجته طعنًا بـ"سكين" في الإسكندرية.. والنيابة تُصدر قرارًا جديدًا ضده

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زوجته بسكين عمدا بسبب وجود خلافات بينهما بسبب تعاطيه المخدرات، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



بلاغ بقتل سيدة

تلقي اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور وضباط قسم شرطة باب شرقي، يفيد مقتل ربة منزل بالشقة سكنها بدائرة القسم علي يد زوجها.



على الفور انقل ضباط قسم شرطة باب شرقي إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها "ر.م.ف" ربة منزل، مسجاة علي الارض ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين أصابتها بعدد 42 طعنة بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات المبدئية، أن زوج المجنى عليها "عامل" وراء إرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما بسبب تعاطيه المخدرات، وبخاصة مخدر "الأيس" ويوم الحادث وقعت بينهما مشادة، فتوجه على إثرها إلى طبخ الشقة وأستل سكين وقام بتسديدها إليها مما ادي الي اصابتها بعدة طعنات أمام أطفالهما الثلاثة، واضافت التحريات ان المتهم قال لأطفاله "أمكم هى اللى عملت كده" ثم لاذ بالفرار تاركا جثة زوحته غارقة فى الدماء.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين ألقى القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي السكين المستخدم فى الواقعة، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.