التحقيق مع 5 عاطلين لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع 5 عاطلين، بعد اتهامهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأموال الخاصة بهم.

معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تأسيس شركات

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة التحقيقات.