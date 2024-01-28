الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد حبس عاملين قتلا حارس عقار بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، تجديد حبس عاملين 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل حارس عقار بسلاح أبيض سكين بسبب خلافات مالية بينهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال شهود العيان عن الواقعة والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

 

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول بالعامرية،  بورود بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، يفيد بحدوث مشاجرة بين زوجها "حارس عقار"، وعاملان، مقيمان بدائرة القسم، لوجود خلافات مالية بينهم، علي اثرها تعديا خلالها على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته بجرح قطعي بالجسم بسلاح أبيض "سكين" وتوفى عقب ذلك متأثرًا بإصابته، واتهمت سالفي الذكر بالتسبب في وفاة زوجها.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، أرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 

بسبب خلافات حارس عقار مشاجرة بالاسكندرية مدير امن الإسكندرية العامرية أول

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