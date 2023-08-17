الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لمقاول وعاطل للإتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل ومقاول  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رؤوف بنهام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5313 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أنه بناء علي تحريات مسبقبة مفادها إتجار المتهم الأول "ع.ح.ع" عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة، لضبط المتهم، ونفاذًا لذلك انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده ، فأبصرت القوة المتهم وبجواره المتهم الثاني "ن.ح.ع" مقاول، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 13994 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، محرزًا حافظة بلاستيكية فتمكنت من ضبط الثاني بينما لاذا الأول بالفرار، وبتفتيش الحافظة البلاستيكية عثر بداخلها على 50 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة هو وشقيقة الهارب للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية.

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